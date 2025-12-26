Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta sexta-feira (26) o balanço parcial da Operação Rodovida Natal 2025 nas rodovias federais do Paraná. A operação teve início no dia 23 de dezembro e segue até o dia 28, com o balanço final previsto para o dia 29.

Balanço

Entre os dias 23 e 25 de dezembro, foram registrados 60 acidentes, resultando em 59 feridos e 6 mortes. Nos sinistros com óbitos, que ocorreram em diferentes regiões do estado e envolveram diversos tipos de veículos, foram constatados comportamentos incompatíveis com a segurança, como excesso de velocidade, consumo de álcool pelo condutor e uso incorreto ou ausência de equipamentos de segurança.