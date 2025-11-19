Cascavel e Paraná - A tradicional frase “beber e não dirigir” é lema de diversas campanhas pelos órgãos de segurança que alertam sempre do perigo desta prática, mas mesmo com as ações e fiscalizações, dados apontam um aumento alarmante de mortes provocadas pelo uso do álcool. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou um levantamento que demonstra que de janeiro a outubro deste ano, houve um aumento de mais de 70% nas mortes em ocorrências que tiveram a participação de pelo menos um condutor alcoolizado nas rodovias federais do Paraná.

De acordo com o inspetor da PRF, Edir Veroneze, os números mais recentes revelam uma realidade que preocupa, já que mesmo com a redução no número de acidentes e feridos, as mortes envolvendo motoristas alcoolizados aumentaram, já que nas rodovias do Paraná, até outubro deste ano, 63 pessoas perderam a vida em acidentes que tiveram, pelo menos, um motorista alcoolizado, sendo que no mesmo período do ano passado foram 37. Ao contrário das mortes, o quantitativo de acidentes e de feridos diminuiu, passando de 587 para 559 e de 532 para 482, respectivamente.

Veroneze disse ainda que neste ano mais de 210 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, sendo que 3,7 mil acabaram autuados por dirigir sob efeito de álcool ou pela recusa em fazer o teste e destes, 244 ultrapassaram os limites que caracterizam crime de trânsito e foram encaminhados à Justiça. “O levantamento comprova que beber e dirigir pode trazer consequências fatais, já que a embriaguez ao volante reduz a capacidade de reação e distorce a percepção do motorista”, esclareceu.

Cascavel

Os dados de mortes aumentam ainda mais quando é feita uma análise dos dados das rodovias federais da Delegacia da PRF de Cascavel. Se for comparado o mesmo período do ano passado, o aumento foi de mais de 200%, já que de janeiro a outubro de 2024 foram 63 acidentes, com 61 feridos e quatro mortes e neste ano foram 76 acidentes, com 89 feridos e 13 mortes. Dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. A multa chega a R$ 2.934,70 e o motorista ainda pode ter a carteira suspensa por um ano.

O inspetor explicou ainda que quando o teste do bafômetro aponta 0,3 miligrama de álcool por litro de ar ou quando há sinais claros de que o condutor perdeu a capacidade de dirigir, a situação fica ainda mais séria e passa a ser crime de trânsito. “Nesse caso, a pena pode ir de seis meses a três anos de detenção, além da suspensão, ou até mesmo proibição de tirar a habilitação”, detalhou.

Com relação ao aumento no número de óbitos em acidentes com participação de condutores sob efeito de álcool, Veroneze disse que os dados indicam que esse aumento pode estar relacionado a diversos fatores, como o aumento do fluxo de veículos nas estradas e, possivelmente, uma diminuição da responsabilidade dos condutores, mas que é fundamental ressaltar que a legislação brasileira, em especial a Lei Seca nº 12.760/2012, que proíbe a ingestão de álcool por condutores.