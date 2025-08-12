Prazo termina hoje, mas nenhum proprietário fez a regularização dos veículos do pátio da Transitar

Cascavel e Paraná - O prazo para que os motoristas que são proprietários de veículos removidos para o Pátio da Transitar, para regularizar pendências relacionadas a multas, impostos, despesas com remoção e estadia, termina nesta terça-feira (12), no entanto, nenhum proprietário fez a retirada. A autarquia avisou no dia 29 de julho do prazo e quem não fizer a regularização, o veículo será automaticamente incluído no processo de leilão.

Alex Sandro Vitório, presidente da Comissão de Leilão, explicou que foram notificadas as financeiras e também os proprietários, mas ninguém compareceu para retirar. “Nos próximos dias será publicado o edital de perdimento e, nesse edital já vai ter os valores dos veículos, para quem tem interesse em participar deste leilão, em comprar um veículo. A previsão do leilão é para início de setembro, aí lá vão ter os valores iniciais e como participar”, reforçou.

Leilão

Este será o 1° Leilão de Veículos Recolhidos e/ou Apreendidos de 2025. Os veículos são oriundos de ações de fiscalização de trânsito. O certame será realizado por leiloeiro público oficial e poderão participar pessoas físicas e jurídicas.