Cascavel e Paraná - Na noite desta terça-feira (4), a Polícia Militar, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), realizou uma operação de fiscalização na região Centro/Sul de Cascavel. A ação teve o objetivo de coibir infrações de trânsito e garantir maior segurança viária, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante os bloqueios, os agentes identificaram um veículo com aproximadamente R$ 11 mil em débitos e encontraram 0,70 gramas de substância análoga à maconha. Um homem foi preso por conduzir sob influência de substância psicoativa, conforme o artigo 306 do CTB. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais.

Operação de Trânsito e Apreensões

A operação resultou na emissão de 45 autos de infração, com a abordagem de 21 pessoas e 16 veículos. Além disso, uma motocicleta e um carro foram recolhidos e um condutor foi flagrado dirigindo sem habilitação. Dois veículos com licenciamento vencido também foram identificados, sendo lavrado um Termo Circunstanciado por Infração Penal (TCIP), e uma prisão foi registrada por embriaguez ao volante. Ao todo, 1,19 gramas de maconha foram apreendidas.