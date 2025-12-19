Cascavel e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), realizou na tarde de quarta-feira (18), por volta das 17h, uma operação de trânsito na Região Norte de Cascavel. A ação contou com patrulhamento ostensivo e bloqueios em vias estratégicas.

O objetivo da operação foi coibir infrações de trânsito e a circulação de veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando a segurança viária e a prevenção de acidentes no município.

Operação de Trânsito em Cascavel

Durante a fiscalização, 36 pessoas e 22 veículos foram abordados. Ao todo, foram confeccionados 114 autos de infração de trânsito. A operação resultou ainda no recolhimento de cinco motocicletas e um automóvel.