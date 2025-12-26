Cascavel e Paraná - A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de furto na noite desta quarta-feira (25), em Cascavel. A ação foi realizada por uma equipe da RPA, por volta das 21h20, na Rua Sete de Setembro, no Centro da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram uma motocicleta Honda CG que chamou a atenção pelo escapamento barulhento e pelos retrovisores rebatidos para dentro. Diante da suspeita, o veículo foi abordado.

Recuperação de motocicleta furtada em Cascavel

Na abordagem, a equipe constatou que o condutor era menor de idade. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que a motocicleta possuía alerta de furto ativo.