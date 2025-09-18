PM realiza operação de trânsito na zona sul de Cascavel e autua 55 infrações

Cascavel e Paraná - Nesta quarta-feira (17), o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), da Polícia Militar do Paraná, realizou uma operação de patrulhamento ostensivo na região sul de Cascavel. A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária, coibir infrações e retirar de circulação veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a operação, foram lavrados 55 autos de infração. As equipes abordaram 20 pessoas e 15 veículos. Três motocicletas foram recolhidas por irregularidades, e seis motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação. Além disso, três veículos estavam com a documentação vencida.