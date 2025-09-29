Home Trânsito

Operação do GOTran intensifica fiscalização de trânsito em Cascavel

A Polícia Militar de Cascavel realiza patrulhamento ostensivo para coibir infrações de trânsito e promover segurança viária - Foto: Polícia Militar
Cascavel e Paraná - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou, nesta semana, uma ação de patrulhamento ostensivo em Cascavel, com foco na fiscalização de infrações e irregularidades no trânsito.

A operação teve como objetivo coibir condutas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e promover um tráfego mais seguro para a população.

Balanço da operação:

  • 📝 63 autos de infração lavrados
  • 🚶🏻‍♂️ 18 pessoas abordadas
  • 🚗 13 veículos fiscalizados
  • 🚘 1 automóvel recolhido
  • 🏍️ 5 motocicletas apreendidas
  • 🍺 2 motoristas autuados por recusa ao teste do etilômetro (Art. 165-A do CTB)
  • ✉️ 4 condutores inabilitados
  • ✉️ 3 veículos com documentação em atraso

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e a prevenção de acidentes, por meio de fiscalizações estratégicas e atuação firme contra práticas irregulares no trânsito.

Fonte: Polícia Militar

