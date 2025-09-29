Operação do GOTran intensifica fiscalização de trânsito em Cascavel

Cascavel e Paraná - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou, nesta semana, uma ação de patrulhamento ostensivo em Cascavel, com foco na fiscalização de infrações e irregularidades no trânsito.

A operação teve como objetivo coibir condutas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e promover um tráfego mais seguro para a população.

Balanço da operação: