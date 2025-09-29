Operação do GOTran intensifica fiscalização de trânsito em Cascavel

Cascavel e Paraná - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou, nesta semana, uma ação de patrulhamento ostensivo em Cascavel, com foco na fiscalização de infrações e irregularidades no trânsito.
A operação teve como objetivo coibir condutas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e promover um tráfego mais seguro para a população.
Balanço da operação:
- 📝 63 autos de infração lavrados
- 🚶🏻♂️ 18 pessoas abordadas
- 🚗 13 veículos fiscalizados
- 🚘 1 automóvel recolhido
- 🏍️ 5 motocicletas apreendidas
- 🍺 2 motoristas autuados por recusa ao teste do etilômetro (Art. 165-A do CTB)
- ✉️ 4 condutores inabilitados
- ✉️ 3 veículos com documentação em atraso
A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e a prevenção de acidentes, por meio de fiscalizações estratégicas e atuação firme contra práticas irregulares no trânsito.
Fonte: Polícia Militar