Operação de Trânsito Reforça Fiscalização no Bairro Morumbi, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na noite de 23 de setembro de 2025, o bairro Morumbi, na região Norte de Cascavel, foi palco de uma ampla operação de fiscalização de trânsito realizada pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná. A ação teve como foco a segurança viária, visando coibir infrações e retirar de circulação veículos irregulares, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

Durante a operação, foram emitidos 60 autos de infração, além da abordagem de 16 pessoas e 12 veículos. Como resultado, cinco motocicletas foram recolhidas, cinco condutores inabilitados foram identificados e um veículo foi flagrado circulando com documentação vencida.