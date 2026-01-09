Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (8), foi realizada uma operação de trânsito foi realizada na Região Oeste, com foco na segurança viária e no cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação foi conduzida pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, por meio do GOTRAN e da Viatura Trânsito.

A operação contou com patrulhamento ostensivo e bloqueios em pontos estratégicos. Desde as primeiras horas, as equipes atuaram de forma preventiva e fiscalizatória para coibir infrações, identificar veículos irregulares e orientar condutores.

Ao longo da ação, foram lavrados 119 autos de infração de trânsito. Também foram abordadas 30 pessoas e fiscalizados 23 veículos.

Fiscalização e Irregularidades

Durante a fiscalização, seis condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação e nove veículos apresentavam documentação em atraso. Em razão das irregularidades, quatro motocicletas e um automóvel foram recolhidos.