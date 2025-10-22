Cascavel e Paraná - Ontem (21), por volta das 17h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em parceria com a equipe GPOM da Guarda Municipal de Cascavel, realizou patrulhamentos ostensivos e bloqueios de trânsito na região Norte da cidade. O objetivo da operação foi coibir infrações de trânsito e fiscalizar veículos que circulam em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando garantir maior segurança nas vias de Cascavel.
Durante a ação, foram apreendidos 5,9 gramas de substância análoga à maconha e um condutor foi preso por embriaguez ao volante. A operação resultou em uma série de abordagens e apreensões, com destaque para os seguintes números:
- 102 Autos de infrações de trânsito confeccionados
- 36 Pessoas abordadas
- 21 Veículos abordados
- 5 Motocicletas recolhidas
- 2 Carros recolhidos
- 3 Condutores não habilitados
- 6 Veículos com licenciamento vencido
- 1 Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP)
- 5,9 Gramas de maconha apreendidas
- 1 Masculino preso por embriaguez ao volante
Resultados da Operação
A operação foi uma ação importante para aumentar a segurança viária e combater irregularidades no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e práticas ilegais nas ruas de Cascavel.
Informações: Polícia Militar