Cascavel e Paraná - Ontem (21), por volta das 17h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em parceria com a equipe GPOM da Guarda Municipal de Cascavel, realizou patrulhamentos ostensivos e bloqueios de trânsito na região Norte da cidade. O objetivo da operação foi coibir infrações de trânsito e fiscalizar veículos que circulam em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando garantir maior segurança nas vias de Cascavel.

Durante a ação, foram apreendidos 5,9 gramas de substância análoga à maconha e um condutor foi preso por embriaguez ao volante. A operação resultou em uma série de abordagens e apreensões, com destaque para os seguintes números: