Operação em Cascavel: Polícia e Guarda Municipal agem para coibir infrações de trânsito e garantir segurança nas vias - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - Ontem (21), por volta das 17h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em parceria com a equipe GPOM da Guarda Municipal de Cascavel, realizou patrulhamentos ostensivos e bloqueios de trânsito na região Norte da cidade. O objetivo da operação foi coibir infrações de trânsito e fiscalizar veículos que circulam em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando garantir maior segurança nas vias de Cascavel.

Durante a ação, foram apreendidos 5,9 gramas de substância análoga à maconha e um condutor foi preso por embriaguez ao volante. A operação resultou em uma série de abordagens e apreensões, com destaque para os seguintes números:

  • 102 Autos de infrações de trânsito confeccionados
  • 36 Pessoas abordadas
  • 21 Veículos abordados
  • 5 Motocicletas recolhidas
  • 2 Carros recolhidos
  • 3 Condutores não habilitados
  • 6 Veículos com licenciamento vencido
  • 1 Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP)
  • 5,9 Gramas de maconha apreendidas
  • 1 Masculino preso por embriaguez ao volante

Resultados da Operação

A operação foi uma ação importante para aumentar a segurança viária e combater irregularidades no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e práticas ilegais nas ruas de Cascavel.

Informações: Polícia Militar

