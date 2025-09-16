Operação da PM coíbe irregularidades no trânsito da região Norte de Cascavel

Cascavel e Paraná - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com o GPOM, realizou nesta semana um patrulhamento ostensivo na região Norte de Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e a circulação de veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), promovendo mais segurança viária para a população.

Operação de Trânsito

Durante a operação, foram confeccionados 72 autos de infração de trânsito. Ao todo, 28 pessoas e 21 veículos foram abordados pelas equipes. Duas motocicletas foram recolhidas, e dois condutores inabilitados foram identificados. Além disso, dois veículos apresentavam documentação vencida.