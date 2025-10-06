Obras no Ecopark Floresta adiam liberação da Rua Arapongas

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, informa que a liberação da Rua Arapongas — no trecho entre a Rua Uirapuru e a Rua Afonso José Martins — foi adiada para 21 de outubro.
O motivo do adiamento foi um acidente na obra, quando um guindaste tombou e danificou peças de concreto que agora precisam ser refeitas. A interdição será mantida para garantir a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte público.
Como rota alternativa, motoristas devem utilizar a Rua Beija-Flor, que, apesar de estar em obras, continua com trânsito liberado e interliga os bairros da região. A Prefeitura pede que acessos improvisados sejam evitados, pois aumentam o risco de acidentes.
TRANSPORTE PÚBLICO – MUDANÇAS TEMPORÁRIAS
A Transitar informa que três linhas do transporte coletivo continuam com itinerários alterados devido ao bloqueio na Rua Arapongas. As linhas afetadas são:
- 096 – Riviera Terminal Nordeste
Não atende o bairro Sanga Funda durante o período da obra. O desvio será feito pelas ruas Sócrates e Cisne Branco.
- 120 – Tarumã Terminal Nordeste
Das 04h48 às 19h12, também deixa de atender o bairro Sanga Funda, utilizando o mesmo desvio da linha 096.
A partir das 19h50, a linha volta a atender os bairros Gralha Azul, Sanga Funda e Floresta, até o fim da operação, às 00h20.
- 125 – Gralha Azul Terminal Nordeste
Passa a atender o bairro Sanga Funda durante o período da interdição.
Os novos itinerários e tabelas horárias estão disponíveis no site da Transitar no link: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/desvio-rua-arapongas/
Fonte: Secom