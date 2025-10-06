Obras no Ecopark Floresta adiam liberação da Rua Arapongas

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, informa que a liberação da Rua Arapongas — no trecho entre a Rua Uirapuru e a Rua Afonso José Martins — foi adiada para 21 de outubro.

O motivo do adiamento foi um acidente na obra, quando um guindaste tombou e danificou peças de concreto que agora precisam ser refeitas. A interdição será mantida para garantir a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte público.

Como rota alternativa, motoristas devem utilizar a Rua Beija-Flor, que, apesar de estar em obras, continua com trânsito liberado e interliga os bairros da região. A Prefeitura pede que acessos improvisados sejam evitados, pois aumentam o risco de acidentes.

TRANSPORTE PÚBLICO – MUDANÇAS TEMPORÁRIAS

A Transitar informa que três linhas do transporte coletivo continuam com itinerários alterados devido ao bloqueio na Rua Arapongas. As linhas afetadas são: