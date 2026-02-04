Cascavel e Paraná - Uma mulher de 40 anos, identificada como Cristiana Soares dos Santos, morreu após um grave acidente de trânsito no bairro Alto Alegre, em Cascavel. Ela faleceu na madrugada desta quarta-feira (04) no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde estava internada em estado crítico.

A colisão ocorreu na noite de terça-feira (03), no cruzamento das ruas Flamboyant e Estanislau Cidral, um ponto com intenso fluxo de veículos. Cristiana conduzia uma motocicleta Honda CG quando foi atingida lateralmente por uma caminhonete Amarok que trafegava por outra via. O impacto lançou ambos os veículos a vários metros e arremessou a motociclista ao asfalto.

Detalhes do Acidente e Resgate

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos, estabilizando Cristiana Soares dos Santos devido à gravidade dos ferimentos. Ela foi encaminhada ao HUOP, onde permaneceu internada até falecer. Após a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado ao necrotério da Polícia Científica para os procedimentos legais.