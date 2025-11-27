Cascavel e Paraná - A Transitar realiza nesta quinta-feira (27) alterações no trânsito da área central de Cascavel para melhorar a fluidez e aumentar a segurança viária. No cruzamento da Rua Erechim com a Avenida Brasil, a via passa a contar com três faixas: a da esquerda será exclusiva para acesso à Avenida Barão do Rio Branco; a da direita, apenas para conversão à direita na Avenida Brasil; e a faixa central permitirá ambos os movimentos.

Na Avenida Brasil, no sentido leste–oeste, também será implantada uma quarta faixa destinada exclusivamente ao acesso à Avenida Barão do Rio Branco. Durante o período de adaptação, agentes da Transitar estarão no local para orientar os motoristas e garantir a circulação segura.