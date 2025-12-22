Guaraniaçu e Paraná - Na madrugada desta segunda-feira (22), por volta das 1h, ocorreu um grave acidente no km 519 da BR-277, em Guaraniaçu, região oeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência, que envolveu uma motocicleta e um automóvel.

Os veículos colidiram frontalmente, e o ocupante da motocicleta foi arremessado, sofrendo ferimentos graves. A vítima recebeu os primeiros socorros da concessionária responsável pela rodovia e foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu.