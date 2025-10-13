Corbélia e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, no último sábado (11), uma motocicleta trafegando a 237 km/h na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná. O flagrante foi registrado durante uma fiscalização de velocidade realizada no trecho pela equipe da PRF.

De acordo com a corporação, trafegar em uma velocidade tão acima do limite representa risco extremo de acidente com alto potencial de letalidade.

A infração é considerada gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 880,41, acúmulo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir.