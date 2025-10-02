Lula dá aval para CNH sem autoescola e consulta pública começa em outubro

Brasília - O governo federal prepara uma mudança histórica na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): a obrigatoriedade de aulas em autoescola pode deixar de existir. O presidente Lula já deu aval à proposta, que será conduzida pelo Ministério dos Transportes e deve ser implementada ainda este ano por meio de portarias.

A medida passará por consulta pública em outubro, aberta por 30 dias para sugestões da população. O processo de obtenção da CNH continuará exigindo provas teórica e prática, mas as aulas em autoescola deixarão de ser obrigatórias, tornando-se uma opção. O objetivo é ampliar o acesso e reduzir custos, já que o preço médio atual é de R$ 3,2 mil, dos quais 77% vão para as autoescolas. O governo estima que a mudança pode baratear o processo em até 80%.

Modelo

Atualmente, 54% dos brasileiros não têm CNH e cerca de 18 milhões dirigem sem habilitação, grande parte devido ao custo elevado. No novo modelo, o candidato poderá iniciar o processo diretamente pela plataforma da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou pela Carteira Digital de Trânsito. As aulas teóricas poderão ser feitas presencialmente, a distância ou digitalmente pela própria Senatran, enquanto as aulas práticas não terão carga mínima obrigatória. O candidato poderá optar por autoescolas tradicionais ou por instrutores autônomos credenciados pelos Detrans, que serão fiscalizados e identificados oficialmente no sistema.