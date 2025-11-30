Cascavel e Paraná - Uma equipe do Samu foi acionada na manhã deste domingo (30) para atender um grave acidente no km 216 da BR-163, em Cascavel. Um caminhão-tanque que transportava leite saiu da pista e acabou parando na canaleta às margens da rodovia.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, uma jovem de 20 anos, que viajava como passageira e não usava cinto de segurança, foi arremessada pelo para-brisa no momento do acidente. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico, possível fratura de costela e várias escoriações pelo corpo. Já o motorista teve apenas ferimentos leves.

Após o atendimento inicial, as duas vítimas foram encaminhadas para um hospital.