Detalhes do grave acidente em Cascavel: caminhão-tanque sai da pista e vítimas são encaminhadas ao hospital

Cascavel e Paraná - Uma equipe do Samu foi acionada na manhã deste domingo (30) para atender um grave acidente no km 216 da BR-163, em Cascavel. Um caminhão-tanque que transportava leite saiu da pista e acabou parando na canaleta às margens da rodovia.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, uma jovem de 20 anos, que viajava como passageira e não usava cinto de segurança, foi arremessada pelo para-brisa no momento do acidente. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico, possível fratura de costela e várias escoriações pelo corpo. Já o motorista teve apenas ferimentos leves.

Após o atendimento inicial, as duas vítimas foram encaminhadas para um hospital.

Causas e consequências do acidente

A saída de pista teria sido causada por uma “fechada” de outro caminhão que trafegava no mesmo sentido, Cascavel–Toledo. Para evitar a colisão, o condutor do caminhão de leite tentou desviar, mas perdeu o controle da direção.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego. Durante o socorro às vítimas, uma das faixas precisou ser interditada, o que deixou o trânsito lento no trecho.

