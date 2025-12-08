Paraná - O Paraná registrou em novembro uma média de quase dois veículos emplacados por minuto. Foram 71.553 novos registros, segundo o Detran-PR, sendo 46.938 veículos novos e 24.615 transferidos de outros estados. O número representa aumento de 20% em relação a novembro de 2024, quando houve 59.614 emplacamentos.
O crescimento vem ocorrendo desde agosto, após o anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Junior sobre a redução de 45% na alíquota do IPVA. O imposto caiu de 3,5% para 1,9% do valor venal, uma das menores taxas do país, válida a partir de janeiro.
Em novembro
De 20 de agosto a 30 de novembro, o Estado contabilizou 229.245 emplacamentos, sendo 146.691 veículos novos e 82.554 transferências. O saldo é de 51.593 registros a mais que no mesmo período de 2024, aumento de 29%. Naquele ano, o Paraná havia registrado 177.652 novas placas.
A redução do IPVA beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de automóveis, caminhonetes e motocicletas acima de 170 cilindradas. Isso corresponde a 83% da frota tributada, estimada em 4,1 milhões de veículos no Estado.
Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a medida fortalece o setor. Ele afirma que a diminuição de impostos movimenta a economia, incentiva novos investimentos e fortalece a posição do Paraná no setor automotivo.
Desconto à vista
Na semana passada, a Secretaria da Fazenda confirmou desconto adicional de 6% para o pagamento à vista do IPVA 2026. Quem optar por parcelar poderá dividir o tributo em cinco vezes, de janeiro a maio, mas sem descontos extras.
O calendário do IPVA 2026 será divulgado nos próximos dias, e as guias poderão ser emitidas a partir de janeiro.
Fonte: AEN