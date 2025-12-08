Paraná - O Paraná registrou em novembro uma média de quase dois veículos emplacados por minuto. Foram 71.553 novos registros, segundo o Detran-PR, sendo 46.938 veículos novos e 24.615 transferidos de outros estados. O número representa aumento de 20% em relação a novembro de 2024, quando houve 59.614 emplacamentos.

O crescimento vem ocorrendo desde agosto, após o anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Junior sobre a redução de 45% na alíquota do IPVA. O imposto caiu de 3,5% para 1,9% do valor venal, uma das menores taxas do país, válida a partir de janeiro.

Em novembro

De 20 de agosto a 30 de novembro, o Estado contabilizou 229.245 emplacamentos, sendo 146.691 veículos novos e 82.554 transferências. O saldo é de 51.593 registros a mais que no mesmo período de 2024, aumento de 29%. Naquele ano, o Paraná havia registrado 177.652 novas placas.

A redução do IPVA beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de automóveis, caminhonetes e motocicletas acima de 170 cilindradas. Isso corresponde a 83% da frota tributada, estimada em 4,1 milhões de veículos no Estado.