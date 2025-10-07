Infração por conversão à esquerda cai 76% após ações educativas da Transitar

Cascavel e Paraná - Fazer conversão à esquerda em locais proibidos é uma infração grave e um risco à segurança, que pode causar acidentes fatais. Para combater essa prática, a Transitar tem intensificado ações educativas, alertando motoristas sobre os perigos dessa manobra irregular.

Essas ações já mostram resultado. De janeiro a setembro de 2025, foram registradas 7.571 notificações por conversão proibida, conforme o artigo 207 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Apesar do número, houve uma redução de mais de 76% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram mais de 32 mil registros, sinalizando maior conscientização da população.

A fiscalização é feita por radares eletrônicos. Segundo a professora Luciane de Moura, coordenadora do Setor de Educação de Trânsito da Transitar, a questão vai além das multas. “As placas indicam a proibição. Na área central, temos faixas de ônibus, pedestres e ciclofaixas. Tentar virar à esquerda ali pode causar colisões e atropelamentos. É uma questão de preservar vidas”, destaca.

A orientação da Transitar é para que os motoristas fiquem atentos à sinalização e respeitem as regras de circulação.