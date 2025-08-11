Home Trânsito

BAIRRO LAGO AZUL

Grave acidente é registrado na BR-369, em Cascavel

Entenda o grave acidente em Cascavel envolvendo uma caminhonete e um Fiat Cronos - Foto: Divulgação
Entenda o grave acidente em Cascavel envolvendo uma caminhonete e um Fiat Cronos - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado na manhã desta segunda-feira (11), na rodovia BR-369, nas proximidades do bairro Lago Azul, em Cascavel. A colisão frontal envolveu uma caminhonete Mitsubishi L200 e um Fiat Cronos, que seguiam em sentidos opostos.

Com o impacto, a caminhonete capotou e ficou tombada entre as faixas da rodovia. Já o Fiat Cronos foi arremessado para um barranco, sofrendo danos significativos na parte dianteira.

Na Mitsubishi estavam dois ocupantes: o motorista, de 71 anos, sofreu uma lesão no braço direito, enquanto o passageiro saiu ileso. No Cronos, o condutor, de 44 anos, teve contusões e escoriações. Apesar dos ferimentos, todos recusaram encaminhamento para atendimento hospitalar.

Notícias Relacionadas

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que ficou parcialmente bloqueado. Motoristas precisaram desviar pelo acostamento e pela pista contrária, evitando maiores congestionamentos.

Ambos os veículos tiveram danos severos e precisaram ser removidos por guinchos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Informações: SOT

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos