Grave acidente é registrado na BR-369, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado na manhã desta segunda-feira (11), na rodovia BR-369, nas proximidades do bairro Lago Azul, em Cascavel. A colisão frontal envolveu uma caminhonete Mitsubishi L200 e um Fiat Cronos, que seguiam em sentidos opostos.

Com o impacto, a caminhonete capotou e ficou tombada entre as faixas da rodovia. Já o Fiat Cronos foi arremessado para um barranco, sofrendo danos significativos na parte dianteira.

Na Mitsubishi estavam dois ocupantes: o motorista, de 71 anos, sofreu uma lesão no braço direito, enquanto o passageiro saiu ileso. No Cronos, o condutor, de 44 anos, teve contusões e escoriações. Apesar dos ferimentos, todos recusaram encaminhamento para atendimento hospitalar.