Cascavel e Paraná - Na noite desta quarta-feira (5), por volta das 18h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou uma operação de fiscalização nas regiões Norte e Central de Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e identificar veículos que circulavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando a segurança viária na cidade.

Durante o patrulhamento e os bloqueios, as equipes cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um condutor que havia colidido com uma motocicleta. O motorista também foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB.

Operação de Trânsito e Prisões

A operação resultou em 65 autos de infração de trânsito, 31 pessoas abordadas e 22 veículos fiscalizados. Além disso, quatro motocicletas foram recolhidas, quatro condutores foram flagrados sem CNH, e dois veículos apresentavam licenciamento vencido.