Cascavel e Paraná - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou, na tarde de ontem (7), uma operação de fiscalização nas regiões Norte e Sul de Cascavel.

A ação começou por volta das 17h, com patrulhamento ostensivo e bloqueios em pontos estratégicos, visando coibir infrações e tirar de circulação veículos irregulares.

Fiscalização

Foram emitidos 132 autos de infração. No total, 31 pessoas e 23 veículos foram abordados. A operação resultou no recolhimento de cinco motos e três carros.