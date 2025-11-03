Cascavel e Paraná - O barulho excessivo causado por escapamentos irregulares é um desafio tanto para a paciência quanto para a saúde dos moradores. Atenta a essa questão, a Transitar realiza fiscalizações constantes em diversos pontos da cidade para coibir o uso de dispositivos que não atendem aos padrões estabelecidos.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram emitidas 585 notificações por escapamento irregular em veículos automotores. Essa ação faz parte de um esforço contínuo de fiscalização com foco na redução da poluição sonora e no cumprimento da legislação de trânsito.

Fiscalização e Penalidades

Segundo o artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido o uso de escapamentos que não estejam em conformidade com as especificações do fabricante. A infração é classificada como grave, resultando em multa de R$ 195,23, retenção do veículo e outras medidas administrativas.