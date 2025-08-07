Fio solto derruba motociclista no Bairro Country; vítima fica 40 minutos no chão

Cascavel e Paraná - Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na manhã desta quinta-feira (07), no cruzamento das ruas Londrina e 13 de Maio, no Bairro Country, em Cascavel. A situação começou quando um caminhão atingiu a fiação da rede de telefonia, derrubando cabos que ficaram espalhados pela via.

Sem notar a presença dos fios no chão, o motociclista acabou passando por cima deles. Parte da estrutura se prendeu à motocicleta, causando sua queda. Ele sofreu ferimentos e permaneceu caído no asfalto por cerca de 40 minutos, segundo familiares, aguardando atendimento.

Moradores e parentes fizeram diversas ligações pedindo socorro, mas, de acordo com relatos da família, o SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) teria se recusado a ir ao local. A demora no atendimento gerou revolta entre os familiares, que questionaram a ausência de resposta rápida dos serviços de emergência.

Atendimento

Somente após a chegada de agentes da Transitar, responsáveis pela sinalização da via, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento à vítima. O motociclista foi encaminhado à UPA Brasília com escoriações e suspeita de fratura na clavícula.