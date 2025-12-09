Cascavel e Paraná - A frase a “bruxa está solta” – que é uma expressão popular brasileira utilizada para descrever que coisas muito ruins acontecem todas ao mesmo tempo, ou seja, um azar generalizado – pode definir o fim de semana de Cascavel que teve uma série de notícias trágicas, tanto dentro da cidade como nas rodovias. De um grave homicídio ocorrido quando um homem foi separar uma briga, até morte por capotamento e atropelamentos nas rodovias federais 277 e 467 movimentou o setor policial neste primeiro fim de semana de dezembro bastante violento.

Foto: SOT

Homicídio

Na madrugada de domingo (7) o atleta cascavelense de 41 anos Rafael Lustosa, foi baleado e morto ao tentar separar uma briga em um estabelecimento em que ele era sócio, na Rua Manoel Ribas no Centro de Cascavel. O crime envolveu duas pessoas e um deles que cumpria regime semiaberto e estava sem tornozeleira eletrônica foi preso e o outro está sendo procurado pela polícia. O caso causou grande comoção, já que Rafael era bastante conhecido no meio esportivo por ser atleta de rugby e futebol americano.

Além disso, Rafael trabalhava como carteiro do Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer lamentou a perda e destacou que Rafael representou Cascavel por mais de duas décadas no esporte. O Cascavel Olympians, que é a equipe de futebol americano da cidade, disse que recebeu a notícia “com profunda tristeza” e ressaltou a importância da atuação do ex-atleta dentro e fora de campo, assim como a equipe de rugby da cidade.

Nas rodovias

As mortes aconteceram da noite de sábado (6) até a madrugada do domingo (7), assim como os graves capotamentos que, devido à força do impacto, deixam os condutores gravemente feridos, fazendo com que os serviços de atendimento como o Siate, fossem mobilizados e deixando a sociedade como um todo preocupada com as diversas notícias, já que não é comum que as mortes sejam enfrentadas de forma simples e no senso comum, são vidas perdidas e famílias dilaceradas.

Uma das vítimas é um funcionário do jornal O Paraná, que atuava há anos na gráfica. Wilson Roberto Trento, conhecido pelos amigos como “Betinho”, de 47 anos, capotou o veículo no KM 496 da BR-369, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, em Cascavel. Ele estava em um Kia Picanto que capotou várias vezes e morreu na hora após ser ejetado do veículo. Um segundo ocupante que estava com ele e que também é funcionário do jornal, está em estado grave no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).