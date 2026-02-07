Empresa vence licitação ofertando menos da metade do valor global

Cascavel – O Departamento de Compras da Prefeitura de Cascavel realizou na manhã desta sexta-feira (6) a licitação para o recapeamento das marginais da BR-277, nas proximidades do Aeroporto de Cascavel, em ambos os lados. Ao todo, 16 empresas participaram do processo e a empresa que venceu o certame ofereceu menos da metade do valor estimado – já que a licitação global tinha o valor proposto de R$ 25,9 milhões e ela ofereceu o valor de R$ 12,9 milhões.
Segundo o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, mais uma vez o valor apenas atrapalha a licitação, já que muito abaixo do proposto acaba sendo impossível de ser executado, uma vez que o valor é composto por uma planilha de metragem de obras, mão de obra e de materiais, e valores muito abaixo são desconsiderados já que a obra não seria feita. Este é o segundo caso nesta semana, situação parecida ocorreu na quarta-feira (4) na licitação da Rua Olavo Bilac.
Folador disse que certamente esta primeira empresa deve ser classificada, agora no período de análise da documentação e que assim que isso ocorrer, a segunda empresa classificada será convocada para dar andamento no processo. “Queremos tirar este projeto logo do papel, já que a situação das marginais é motivo de reclamações constantes dos empresários e de quem passa pelo local, visto que a situação do asfalto é considerada crítica devido ao tráfego pesado, com muitos buracos e deformações”, falou.
Recuperação
Ao todo, serão recuperados 78 mil metros quadrados nos dois lados da marginal, em um trecho de cerca de oito quilômetros, no sentido de Cascavel a Foz do Iguaçu, trecho que compreende o Trevo do Guarujá e o Núcleo Industrial, e do outro lado do Trevo até a entrada do Aeroporto de Cascavel. Em toda a extensão será feito um novo sistema de drenagem que tem problemas de alagamentos em diversos pontos e ainda a reconstrução de toda a pavimentação, além da implantação de uma ciclovia, pista de caminhada e calçada em todo o trecho.
Gargalo
A reportagem do O Paraná acompanha este pedido da comunidade há anos, sendo que o anúncio da obra ocorreu ainda no fim de 2024, já que a melhoria do tráfego das marginais das rodovias foi sempre um “gargalo” para os municípios já que não se sabe quem acaba sendo responsável pelo trecho que divide a rodovia da cidade. A licitação foi possível após uma parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cascavel, para a composição do valor.
Detalhes da Obra e Impacto na Mobilidade Urbana
Além disso, a obra prevê o alargamento de sete metros para nove metros das vias marginais da BR-277 e a instalação de iluminação em LED em todo o trecho. Na época, a licitação foi, inclusive, anunciada pelo governador Ratinho Júnior. De acordo com dados do Município e do Plano de Mobilidade Urbana, cerca de 10 mil pessoas se deslocam diariamente pelas marginais, e a obra vai refletir diretamente na qualidade da mobilidade e de vida desses trabalhadores.
Rua Olavo Bilac
Nesta sexta-feira (6) a segunda empresa classificada na licitação da Rua Olavo Bilac foi convocada para a análise documental. O valor geral da licitação foi de R$ 3.921.238,49 milhões e a vencedora foi uma empresa da cidade de Ibiporã, com proposta bem abaixo do valor estimado, de apenas R$ 1,5 milhão, mas que foi desclassificada. Já a segunda, ofertou o valor de R$ 3,788.000,00 para a execução da obra de drenagem da Rua Olavo Bilac – entre a Rua Minas Gerais e Avenida Brasil, região central da cidade – para a implantação de um emissário o que pretende resolver os problemas de alagamentos que são constantes na região.
A obra será paga por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) viabilizado por um empréstimo feito com o Bando Fonplata ainda na antiga gestão, que soma ao todo US$ 27,5 milhões. Em 2023, a via já recebeu o mesmo reparo, mas da parte debaixo da Rua Minas gerais até a Rua Antonina. Ao todo participaram da licitação 15 empresas, mas que mesmo depois da análise da vencedora deve ainda demorar pelo menos 40 dias para sair à ordem de serviço para a empresa vencedora.
A obra vai compreender parte da Rua Paraná e da Rua Mato Grosso, complementando o que já foi feita anteriormente na Rua Olavo Bilac e que por isso, devem ser feitas intervenções programadas na Olavo Bilac, entre a Avenida Brasil e a Rua Minas Gerais; Ruas Paraná e Mato Grosso, entre as ruas Vicente Machado e Engenheiro Rebouças. O prazo para execução da obra é de oito meses, mas de vigência do contrato será de 18 meses.