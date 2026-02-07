Empresa vence licitação ofertando menos da metade do valor global

Cascavel – O Departamento de Compras da Prefeitura de Cascavel realizou na manhã desta sexta-feira (6) a licitação para o recapeamento das marginais da BR-277, nas proximidades do Aeroporto de Cascavel, em ambos os lados. Ao todo, 16 empresas participaram do processo e a empresa que venceu o certame ofereceu menos da metade do valor estimado – já que a licitação global tinha o valor proposto de R$ 25,9 milhões e ela ofereceu o valor de R$ 12,9 milhões.

Segundo o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, mais uma vez o valor apenas atrapalha a licitação, já que muito abaixo do proposto acaba sendo impossível de ser executado, uma vez que o valor é composto por uma planilha de metragem de obras, mão de obra e de materiais, e valores muito abaixo são desconsiderados já que a obra não seria feita. Este é o segundo caso nesta semana, situação parecida ocorreu na quarta-feira (4) na licitação da Rua Olavo Bilac.

Folador disse que certamente esta primeira empresa deve ser classificada, agora no período de análise da documentação e que assim que isso ocorrer, a segunda empresa classificada será convocada para dar andamento no processo. “Queremos tirar este projeto logo do papel, já que a situação das marginais é motivo de reclamações constantes dos empresários e de quem passa pelo local, visto que a situação do asfalto é considerada crítica devido ao tráfego pesado, com muitos buracos e deformações”, falou.

Recuperação

Ao todo, serão recuperados 78 mil metros quadrados nos dois lados da marginal, em um trecho de cerca de oito quilômetros, no sentido de Cascavel a Foz do Iguaçu, trecho que compreende o Trevo do Guarujá e o Núcleo Industrial, e do outro lado do Trevo até a entrada do Aeroporto de Cascavel. Em toda a extensão será feito um novo sistema de drenagem que tem problemas de alagamentos em diversos pontos e ainda a reconstrução de toda a pavimentação, além da implantação de uma ciclovia, pista de caminhada e calçada em todo o trecho.

Gargalo