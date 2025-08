Condutora sem CNH e embriagada colide contra poste no Centro de Cascavel

TRÂNSITO

Mortes em acidentes com caminhões crescem nas rodovias do Paraná, diz PRF

Cascavel e Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, no primeiro semestre de 2025, um aumento de mais de 15% nas mortes em acidentes com a participação de caminhões. Na primeira metade do ano passado, foram 142 mortes, saltando este ano para 164. No cenário total de óbitos do semestre, com 302 registros (clique e […]