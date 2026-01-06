Cascavel e Paraná - Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (6), no cruzamento das ruas São Paulo e Salgado Filho, no centro de Cascavel. A colisão envolveu uma Volkswagen Saveiro e um ônibus, mobilizando equipes de emergência.
Segundo as informações apuradas, o passageiro da Saveiro, Luís Paulo da Costa, jardineiro de 59 anos, já passava mal antes do acidente e estava sendo levado ao hospital no momento da batida.
Atendimento e Óbito
Após a colisão, equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. Durante o socorro, Luís Paulo sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação no local e dentro da ambulância. Apesar dos esforços, ele não resistiu e o óbito foi confirmado. O corpo foi encaminhado ao necrotério do HUOP.
O motorista da Saveiro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para avaliação médica. Um segundo ocupante do veículo também recebeu atendimento e foi levado ao hospital. No ônibus, não houve registro de vítimas graves.
Investigação e normalização do Trânsito
O acidente afetou o trânsito na região central durante a manhã, que foi normalizado após o atendimento. As circunstâncias da colisão seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Fonte: SOT