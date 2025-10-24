Cascavel e Paraná - Duas motocicletas se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (24), no cruzamento das ruas Europa e Ipanema, no Bairro Periolo, em Cascavel. A colisão ocorreu quando uma Honda Biz e uma Honda Titan se chocaram durante uma conversão, resultando em uma batida frontal.
Com o impacto, ambos os motociclistas caíram na pista. O homem, de 31 anos, sofreu uma contusão no tórax e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à UPA Tancredo para avaliação médica. A mulher, de 49 anos, que pilotava a Honda Biz, sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento hospitalar.
Impacto e Resgate no Local do Acidente
O cruzamento, já conhecido pelo intenso fluxo de veículos durante os horários de pico, ficou ainda mais congestionado após o acidente. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para organizar o trânsito e registrar a ocorrência.
Fonte: SOT