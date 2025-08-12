Colisão entre carretas causa morte e incêndio na BR-277, em Campo Bonito

Campo Bonito - Um grave acidente entre duas carretas resultou em uma tragédia na noite desta segunda-feira (11), no km 530 da BR-277, em Campo Bonito, região oeste do Paraná. A batida ocorreu por volta das 22h56, em frente a um posto de combustíveis, e causou a morte de um dos motoristas. O outro condutor sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, uma das carretas trafegava lentamente ao tentar acessar a rodovia, quando foi atingida em alta velocidade pela outra. O impacto foi violento, gerando uma explosão que rapidamente consumiu o veículo carregado com algodão. A segunda carreta saiu da pista, mas não chegou a pegar fogo.

Detalhes

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel, Samu, Polícia Rodoviária Federal (PRF), concessionária EPR Iguaçu, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Científica estiveram no local durante a madrugada. Por conta da gravidade do acidente e do incêndio, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos, sendo liberada somente por volta das 4h desta terça-feira (12).