Cobrança do EstaR volta na Rua Erechim a partir de segunda-feira (6)

Cascavel e Paraná - A Transitar informa que, a partir de segunda-feira (6), a cobrança do EstaR (Estacionamento Regulamentado) será retomada na Rua Erechim, entre as avenidas Carlos Gomes e Barão do Cerro Azul, no trecho do calçadão com mão inglesa, no Centro de Cascavel.

Durante as obras na Avenida Carlos Gomes, a fiscalização estava suspensa. Agora, será retomada gradualmente com a presença de agentes de trânsito e veículos de monitoramento, inicialmente apenas orientando os motoristas, sem aplicar notificações.

Entenda o EstaR em Cascavel

O EstaR garante duas horas de gratuidade por quadra na área central, incentivando a rotatividade e facilitando o acesso ao comércio local. O tempo gratuito reinicia a cada nova quadra, e não é necessário usar parquímetro ou cartão.