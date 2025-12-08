Cascavel e Paraná - Cascavel, no oeste do Paraná, teve um fim de semana marcado por fatalidades e acidentes de grande impacto. Ao todo, cinco pessoas morreram em diferentes situações, além de uma sequência de capotamentos e ocorrências de grande proporção nas principais rodovias da região. A série de episódios mobilizou equipes de segurança e deixou a população abalada.
As mortes ocorreram entre a noite de sábado (6) e a manhã de domingo (7). Na BR-277, próximo ao Autódromo, um pedestre morreu após ser atropelado, o que levou à interdição da pista. No Centro, um homem foi morto a tiros depois de uma confusão que começou dentro de um estabelecimento e seguiu para fora.
Outras duas mortes foram registradas na BR-369 e na PRc-467, uma por capotamento e outra por atropelamento, ambas com forte mobilização de socorristas. O quinto caso, apontado como suicídio, ocorreu no bairro Cancelli, onde um homem de 38 anos foi encontrado morto em casa.
Além das fatalidades, diversas rodovias que cortam Cascavel tiveram capotamentos e acidentes graves. Entre eles, veículos que perderam o controle, colisões com ejeção de ocupantes e danos significativos, como a cabine de uma carreta que se desprendeu na BR-163.
Ocorrências registradas incluem:
– Capotamento na BR-369 após suposta fechada (03h33)
– Dois homens feridos em capotamento de Captiva na BR-163 (06h48)
– Cabine de carreta desprendida na BR-163 (07h52)
– Corolla capotado na BR-163 (08h10)
– Motociclista ferido após queda na Rua Jorge Lacerda (16h13)
– HB20 fora da pista no Trevo Cataratas (17h00)
– Capotamento de Golf na PRc-467 (18h50)
– Vítima ejetada e gravemente ferida na BR-163 (20h36)
– Veículo capotado às margens da BR-467 no início da manhã de domingo (05h00)
O conjunto dessas ocorrências reforça a necessidade de maior atenção no trânsito e de medidas preventivas, especialmente nos finais de semana, quando o fluxo aumenta e a incidência de acidentes se torna mais elevada.
Fonte: SOT