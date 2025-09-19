Cascavel : Semana Nacional de Trânsito contrasta com série de acidentes graves

Cascavel e Paraná - A Semana Nacional de Trânsito (SNT) começou ontem (18), em Cascavel, com foco na conscientização de motociclistas e motofretistas. Logo pela manhã, agentes da Transitar realizaram abordagens educativas para orientar sobre segurança, respeito à legislação e cuidados indispensáveis no dia a dia do trânsito.

Somente em 2025, Cascavel já registrou nove mortes envolvendo motos, sendo oito de condutores e uma de passageiro. “Nós reforçamos a importância do uso correto do capacete, com a jugular fechada e a viseira abaixada, do respeito à sinalização, de não transitar sobre calçadas, não ultrapassar pela direita e não ter pressa. O tema central da campanha é justamente a velocidade, e trabalhamos muito essa questão hoje”, destaca a coordenadora de Educação no Trânsito, Luciane de Moura.

Apesar do foco nos motociclistas, outros condutores também receberam instruções das equipes. A iniciativa busca chamar atenção para a responsabilidade no tráfego, mas em paralelo, a semana tem sido marcada por acidentes graves na cidade, alguns com desfechos trágicos.

Crianças atropeladas

Na segunda-feira (15), duas crianças de nove anos foram atropeladas na Rua Adolfo Garcia, no Bairro Brasmadeira. Elas atravessavam a via quando um motociclista, que seguia em ponto cego a um ônibus parado, acabou atingindo os garotos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à UPA com ferimentos, mas sem risco de morte. O motociclista também caiu, sofreu escoriações, mas recusou atendimento hospitalar.

Pedestre ferida na faixa

Na terça-feira (16), uma mulher de 36 anos foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres da Avenida Brasil, no Bairro Pacaembu. Com o impacto, a vítima foi arremessada a cerca de dez metros de distância. Ela foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná.