Caminhão desgovernado atinge árvore no Centro de Cascavel; motorista fica ferido

Cascavel e Paraná - Na manhã desta quinta-feira (18), um grave acidente chamou a atenção de quem passava pela Rua Presidente Kennedy, no Centro de Cascavel. Um caminhão carregado com terra perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu violentamente contra uma árvore.
O impacto foi tão intenso que a cabine do veículo ficou completamente destruída. O motorista, um homem de 68 anos, sofreu escoriações e uma contusão no tórax. Ele recebeu atendimento imediato no local por equipes de socorro e, em seguida, foi encaminhado à UPA Tancredo para avaliação médica e medicação.
Detalhes do Acidente
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e causou lentidão no trânsito da região durante o atendimento.
