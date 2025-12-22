Cascavel e Paraná - Na noite de ontem, nas regiões norte e oeste de Cascavel, o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar do Paraná realizou patrulhamento ostensivo e bloqueio de trânsito com o objetivo de coibir infrações e veículos que circulam em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), buscando garantir um trânsito mais seguro para a cidade. Durante a ação, foram registrados diversos resultados, como a confecção de 84 Autos de Infração de Trânsito, o que demonstra a atuação efetiva da polícia na fiscalização.

Além disso, 29 pessoas foram abordadas e 21 veículos foram fiscalizados. O patrulhamento também resultou no recolhimento de 4 motocicletas e 1 motorizada, que estavam circulando de maneira irregular. Sete condutores inabilitados foram identificados, e 4 veículos com licenciamento atrasado também foram autuados. Outra importante ocorrência foi a autuação de um condutor pelo artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa ao etilômetro, demonstrando o compromisso das autoridades em garantir a segurança nas vias da cidade.