Cascavel e Paraná - As obras da Avenida Assunção – que eram para terem sido finalizadas nesta semana – tiveram o prazo novamente prorrogado para que os serviços sejam finalizados. A afirmação é do secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador. O novo prazo é dia 9 de dezembro – mais 30 dias para que os serviços sejam concluídos, isto dependendo do clima, já que nesta quarta-feira (12), por exemplo, caiu uma grande quantidade de chuvas e existe previsão de mais precipitações até o fim de semana.

Folador disse que o aditivo é apenas de prazo e não de valor, para que a empresa consiga terminar principalmente as calçadas ao longo da via. Toda a pavimentação que foi feita nova, depois de um trabalho de uma nova base e de melhorias na drenagem, foi entregue em setembro e, em outubro foi finalizada a sinalização da via. A obra, que começou em janeiro, enfrentou problemas no projeto e reclamações dos comerciantes devido à baixa quantidade de funcionários.

Quando a obra iniciou o prazo era de 240 dias, ou seja, oito meses ao todo, mas que como grande parte das obras públicas não conseguiu ser concluído. O projeto contemplou o recapeamento, novas calçadas em toda a extensão com o paver, rotatórias e canteiros, que começam na Avenida Assunção e vão até a área da Rodoviária. A via é uma das mais importantes da Região Oeste, ligando ruas como a Rua Juscelino Kubitschek à Avenida Tancredo Neves.

Para Folador, é importante a finalização das obras desta via que tem um volume muito grande de ônibus, além das empresas ao longo de sua extensão. Ao todo, a área revitalizada foi de 31 mil metros quadrados, abrangendo desde a Praça da Bíblia até a Avenida Tancredo Neves, com cerca de 3,2 quilômetros de extensão e investimento de R$ 5,6 milhões.