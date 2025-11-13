Cascavel e Paraná - As obras da Avenida Assunção – que eram para terem sido finalizadas nesta semana – tiveram o prazo novamente prorrogado para que os serviços sejam finalizados. A afirmação é do secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador. O novo prazo é dia 9 de dezembro – mais 30 dias para que os serviços sejam concluídos, isto dependendo do clima, já que nesta quarta-feira (12), por exemplo, caiu uma grande quantidade de chuvas e existe previsão de mais precipitações até o fim de semana.
Folador disse que o aditivo é apenas de prazo e não de valor, para que a empresa consiga terminar principalmente as calçadas ao longo da via. Toda a pavimentação que foi feita nova, depois de um trabalho de uma nova base e de melhorias na drenagem, foi entregue em setembro e, em outubro foi finalizada a sinalização da via. A obra, que começou em janeiro, enfrentou problemas no projeto e reclamações dos comerciantes devido à baixa quantidade de funcionários.
Quando a obra iniciou o prazo era de 240 dias, ou seja, oito meses ao todo, mas que como grande parte das obras públicas não conseguiu ser concluído. O projeto contemplou o recapeamento, novas calçadas em toda a extensão com o paver, rotatórias e canteiros, que começam na Avenida Assunção e vão até a área da Rodoviária. A via é uma das mais importantes da Região Oeste, ligando ruas como a Rua Juscelino Kubitschek à Avenida Tancredo Neves.
Para Folador, é importante a finalização das obras desta via que tem um volume muito grande de ônibus, além das empresas ao longo de sua extensão. Ao todo, a área revitalizada foi de 31 mil metros quadrados, abrangendo desde a Praça da Bíblia até a Avenida Tancredo Neves, com cerca de 3,2 quilômetros de extensão e investimento de R$ 5,6 milhões.
Uma das novidades foi a o novo estilo das bocas de lobo, que ao invés do concreto tradicional, receberam grades de ferro e o ângulo do concreto para melhorar a captação da água da chuva.
Rotatórias
Uma característica nova da obra que chama a atenção são as grandes rotatórias colocadas no meio de trechos de cruzamentos que acabaram sendo motivo de reclamação dos motoristas que utilizam a avenida em obras desde janeiro deste ano. A estrutura robusta de concreto chama a atenção e gera questionamentos de comerciantes e moradores para possíveis problemas de mobilidade pela a via.
A reportagem do O Paraná já trouxe a reclamação dos motoristas que sobre o tamanho das rotatórias já que elas acabam afunilando o trânsito para a pista da direita. Folador disse que eles estarão acompanhando o trânsito no local, mas que o projeto elaborado pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) informou que o raio de 5 metros de diâmetro que tem as rotatórias está correto, mas caso haja um entendimento que elas não são funcionais uma medida será tomada. Por enquanto, as rotatórias serão mantidas no mesmo modelo.