Cascavel e Paraná - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou terça-feira (30) o balanço de acidentes registrados nas rodovias federais sob responsabilidade da Delegacia de Cascavel durante a Operação Natal. A ação teve início na terça-feira (23) e seguiu até o domingo (28). Apesar do aumento no número de acidentes em relação ao ano passado, o período terminou sem nenhuma morte nas estradas da região atendida pela delegacia.

Neste ano, foram registrados 19 acidentes, com 17 pessoas feridas. Em comparação com a Operação Natal de 2024, quando ocorreram cinco acidentes, 12 feridos e duas mortes, houve aumento no número de sinistros e feridos, porém com a eliminação de óbitos. O resultado positivo acompanha a tendência observada em todo o Paraná, onde foi registrada uma redução de 53% no número de mortes em rodovias federais durante o período.

No Paraná

No Estado, a PRF contabilizou sete mortes, 126 acidentes e 138 pessoas feridas. Segundo a corporação, as ocorrências se distribuíram ao longo da semana, com maior concentração nos dias de maior fluxo de veículos, especialmente na quarta-feira e no domingo. Entre os tipos de acidentes mais frequentes estão as saídas de pista, colisões com objetos, colisões traseiras e tombamentos.

Os acidentes com vítimas fatais envolveram principalmente saídas de pista, colisões traseiras, laterais e transversais, além de atropelamento de pedestre. As ocorrências foram registradas em diferentes períodos do dia, incluindo manhã, tarde e início da noite. De acordo com a PRF, as principais causas dos acidentes estiveram relacionadas à ausência de reação do condutor ou reação tardia e ineficiente, além de fatores como falta de distância de segurança, ingestão de álcool, velocidade incompatível com a via e condições adversas do veículo ou da rodovia.

Nos sete acidentes com mortes registrados no Paraná, todos ocorreram em condições de pista seca. Do total, 57,1% aconteceram em trechos retos, 28,6% em curvas e 14,3% em cruzamentos. Durante as ações de fiscalização, a PRF lavrou 4.244 infrações de trânsito. O excesso de velocidade liderou as autuações, com mais de 1,4 mil registros. Também foram flagrados 435 veículos não licenciados, 280 ultrapassagens proibidas, 244 motoristas sem cinto de segurança, 123 veículos em más condições e 60 autuações por uso irregular do dispositivo de retenção para crianças.

Comparativo

Na comparação com a Operação Natal do ano passado em todo o Estado, os números também foram menores. Entre os dias 20 e 25 de dezembro de 2024, foram registrados 142 acidentes, com 121 feridos e 15 mortes nas rodovias federais paranaenses, representando uma redução de oito óbitos neste ano.