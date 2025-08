Acidente no Jardim Maria Luiza envolve moto e carro

Cascavel e Paraná - Na manhã de quarta-feira (6), por volta das 7h40, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta acionou equipes da Polícia Militar e do Pelotão de Trânsito (PPTran) em Cascavel. A colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Delfino Dias do Prado e a Rua do Comércio, em área urbana da cidade.

O acidente foi classificado como abalroamento transversal. A motocicleta Honda/CG 125 trafegava pela Rua Delfino Dias do Prado quando colidiu com um VW/Gol que seguia pela Rua do Comércio. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Ambos os veículos sofreram danos, mas foram liberados no local após inspeção das autoridades, que não constataram irregularidades na documentação ou nas condições de circulação. O motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool, marcando 0,00 mg/L.