Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (12), uma mulher morreu após um grave acidente de trânsito na BR-163, no trecho do Contorno Oeste de Cascavel, no Oeste do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes de resgate, forças policiais e perícia, além de provocar lentidão no tráfego por várias horas.

A colisão envolveu dois veículos, um Mitsubishi Lancer e um Fiat Uno, que trafegavam por vias diferentes. O acidente ocorreu quando o Fiat Uno, que seguia no sentido Santa Tereza do Oeste, tentou realizar um retorno para acessar a pista contrária, em direção a Toledo.

Durante a manobra, o Uno entrou na trajetória do Lancer, provocando um impacto de grande intensidade. Com a força da batida, o Fiat saiu da pista e caiu na canaleta às margens da rodovia, em um barranco próximo ao contorno.

A passageira do Fiat Uno, uma mulher de aproximadamente 40 anos, foi ejetada do veículo e sofreu ferimentos gravíssimos. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e ajudaram a retirá-la debaixo do carro antes da chegada das equipes especializadas.

O Siate, o Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e enviaram diversas viaturas ao local. Apesar do atendimento rápido, a mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado ainda na rodovia.