Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (06) uma forte colisão de trânsito ocorreu no centro de Cascavel, no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório, em frente ao Teatro Municipal. O acidente envolveu um Renault Sandero e um Chevrolet Vectra.
Segundo informações, os veículos trafegavam por vias diferentes quando colidiram no cruzamento, que tem semáforo. O impacto foi tão forte que o Sandero foi lançado para a calçada, com a lateral direita severamente danificada, enquanto o Vectra teve a parte frontal bastante comprometida.
Atendimento às vítimas e registro da ocorrência
Equipes do Siate e Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas. No Sandero, estavam um casal de idosos, de 65 e 71 anos, que recebeu atendimento no local. Apesar do susto, os ferimentos foram classificados como moderados, graças ao uso do cinto de segurança. Ambos foram levados a um hospital para avaliação e medicação.
O motorista do Vectra não se feriu, mas estava visivelmente nervoso. A Polícia Militar registrou o acidente e tomou as medidas necessárias. Apesar dos danos nos veículos, o trânsito no local não foi interrompido e seguiu normalmente.