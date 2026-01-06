Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (06) uma forte colisão de trânsito ocorreu no centro de Cascavel, no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório, em frente ao Teatro Municipal. O acidente envolveu um Renault Sandero e um Chevrolet Vectra.

Segundo informações, os veículos trafegavam por vias diferentes quando colidiram no cruzamento, que tem semáforo. O impacto foi tão forte que o Sandero foi lançado para a calçada, com a lateral direita severamente danificada, enquanto o Vectra teve a parte frontal bastante comprometida.