Cascavel e Tupãssi - Um acidente mobilizou equipes de atendimento na rodovia PR-486, no trecho entre Cascavel e Tupãssi, no início da noite deste domingo (23). O sinistro ocorreu por volta das 18h30, no km 26+400 metros, já em Tupãssi, e foi comunicado oficialmente às 19h15.

O acidente envolveu um Honda/Civic LXS com placas de Itaipulândia, que seguia no sentido Cascavel–Tupãssi. O condutor, de 34 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levado ao Hospital São Lucas. No carro estavam quatro passageiros, todos menores de idade, que também sofreram ferimentos moderados. Três crianças, de 7, 9 e 10 anos, foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Cascavel, enquanto o adolescente de 14 anos recebeu atendimento no Hospital Municipal de Tupãssi.