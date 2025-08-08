Acidente entre moto e carro mobiliza socorristas no bairro Morumbi, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (08), um acidente de trânsito no bairro Morumbi, em Cascavel, mobilizou equipes de socorro. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Serra de Santana e Bernardo Sartoretto, envolvendo uma motocicleta Honda Fan CG e um Fiat Strada.
Com o impacto, os veículos ficaram parados no meio da via, provocando bloqueio parcial do tráfego. O local ainda não conta com sinalização, o que exige maior atenção dos motoristas que passam pela região.
O motociclista, um jovem de 21 anos, sofreu uma luxação na clavícula. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Siate e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.
Fonte: SOT