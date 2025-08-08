Acidente entre moto e carro mobiliza socorristas no bairro Morumbi, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (08), um acidente de trânsito no bairro Morumbi, em Cascavel, mobilizou equipes de socorro. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Serra de Santana e Bernardo Sartoretto, envolvendo uma motocicleta Honda Fan CG e um Fiat Strada.

Com o impacto, os veículos ficaram parados no meio da via, provocando bloqueio parcial do tráfego. O local ainda não conta com sinalização, o que exige maior atenção dos motoristas que passam pela região.