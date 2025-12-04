Cascavel e Paraná - Um acidente de colisão frontal mobilizou equipes da PM e da PPTRAN por volta das 11h20 desta quarta-feira (03), no cruzamento da Rua das Garças com a Avenida das Torres, no bairro Floresta. O Fiat Palio seguia pela Rua das Garças e tentou fazer uma conversão à esquerda no canteiro central, momento em que atingiu um Renault Captur que vinha no sentido contrário.

Os dois veículos tiveram danos materiais. A condutora do Captur estava com documentação em dia, habilitação válida e teste do etilômetro zerado. Já o Palio foi recolhido ao pátio porque o motorista não tinha CNH, embora também tenha marcado 0,00 mg/L no etilômetro.