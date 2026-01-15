Cascavel e Paraná - Na manhã desta quinta-feira (15), dois veículos se envolveram em um acidente no cruzamento da Avenida Papagaios com a Rua Altemar Dutra, no Jardim Clarito, em Cascavel. A colisão aconteceu quando um VW Saveiro e um Ford Fiesta, que trafegavam em sentidos opostos, se chocaram frontalmente durante uma conversão à esquerda.

Com o impacto, a parte dianteira dos dois carros sofreu danos significativos. O motorista do Fiesta, de 53 anos, sofreu contusão no tórax e permaneceu dentro do veículo até a chegada do Corpo de Bombeiros. A equipe fez a imobilização e o encaminhou até a ambulância, levando-o à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para reavaliação médica, após relatar dores no peito.

Atendimento às vítimas

O passageiro da Saveiro, de 44 anos, sofreu fratura no tórax e foi encaminhado para um hospital particular.