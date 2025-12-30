Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito entre um Chevrolet Meriva e um Chevrolet Classic aconteceu na manhã desta terça-feira (30), no Jardim Alvorada, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Altemar Dutra e São Gabriel, controlado por placas de PARE.

Os dois veículos trafegavam por vias diferentes e colidiram no cruzamento. Com o impacto, os carros sofreram danos significativos, chamando a atenção de motoristas e moradores da região. Felizmente, ninguém ficou ferido.