Colisão entre Chevrolet Meriva e Classic destaca a importância de atenção em cruzamentos com sinalização de PARE - Foto: Luiz Felipe Max

Cascavel e Paraná - Um acidente de trânsito entre um Chevrolet Meriva e um Chevrolet Classic aconteceu na manhã desta terça-feira (30), no Jardim Alvorada, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Altemar Dutra e São Gabriel, controlado por placas de PARE.

Os dois veículos trafegavam por vias diferentes e colidiram no cruzamento. Com o impacto, os carros sofreram danos significativos, chamando a atenção de motoristas e moradores da região. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Importância da atenção em cruzamentos

O trânsito foi parcialmente interrompido até a remoção dos veículos. O incidente destaca a importância de atenção redobrada em cruzamentos, especialmente aqueles com sinalização de parada obrigatória.

Fonte: SOT

