O Brasil mantém o alerta para o risco de importação do sarampo, especialmente com o aumento do fluxo de viajantes na temporada 2025/2026. Após o país recuperar a certificação de área livre da doença, estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná reforçam a vigilância epidemiológica e as campanhas de imunização.
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é a principal ferramenta de prevenção. Autoridades de saúde recomendam que a dose seja aplicada com pelo menos 15 dias de antecedência de viagens ou participação em eventos de massa.
Alerta em São Paulo: temporada de cruzeiros
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta específico para a temporada de cruzeiros marítimos. O grande fluxo de passageiros no litoral paulista e a circulação internacional do vírus aumentam a vulnerabilidade.
Em 2025, o Brasil registrou 38 casos importados da doença, sendo dois confirmados em território paulista. A vigilância foi redobrada em portos e serviços de saúde para garantir resposta rápida a possíveis novos casos.
Mato Grosso do Sul: cobertura vacinal e “Dose Zero”
No Mato Grosso do Sul, a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo” mobilizou os 79 municípios. O estado implementou a “dose zero” para crianças de 6 a 11 meses, oferecendo proteção extra ao público infantil.
Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam os seguintes índices de cobertura até outubro de 2025:
- Primeira dose (tríplice viral): 97,16% de cobertura;
- Segunda dose: 83,65% de cobertura;
- Cenário epidemiológico: 105 casos descartados e nenhum confirmado no estado em 2025.
Vigilância no Paraná
A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) mantém o monitoramento contínuo, embora não haja registro de transmissão local. O foco paranaense está na orientação de profissionais de saúde e viajantes durante feriados prolongados.
O esquema de vacinação disponível no SUS segue os critérios:
- Pessoas até 29 anos: Duas doses;
- Adultos de 30 a 59 anos: Uma dose;
- Trabalhadores da saúde: Duas doses independentemente da idade.
Sarampo: o que é como se prevenir
O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, apesar dos avanços significativos no controle e prevenção por meio da vacinação, a doença ainda representa um desafio para a saúde pública, especialmente em regiões com baixas taxas de imunização.
A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. E pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. Uma pessoa infectada, por exemplo, pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.
A principal forma de prevenção é a vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Medidas complementares, como higienizar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e evitar contato próximo com pessoas doentes, também ajudam a reduzir o risco de transmissão.
