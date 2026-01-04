O Brasil mantém o alerta para o risco de importação do sarampo, especialmente com o aumento do fluxo de viajantes na temporada 2025/2026. Após o país recuperar a certificação de área livre da doença, estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná reforçam a vigilância epidemiológica e as campanhas de imunização.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é a principal ferramenta de prevenção. Autoridades de saúde recomendam que a dose seja aplicada com pelo menos 15 dias de antecedência de viagens ou participação em eventos de massa.

Alerta em São Paulo: temporada de cruzeiros

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta específico para a temporada de cruzeiros marítimos. O grande fluxo de passageiros no litoral paulista e a circulação internacional do vírus aumentam a vulnerabilidade.

Em 2025, o Brasil registrou 38 casos importados da doença, sendo dois confirmados em território paulista. A vigilância foi redobrada em portos e serviços de saúde para garantir resposta rápida a possíveis novos casos.

Mato Grosso do Sul: cobertura vacinal e “Dose Zero”

No Mato Grosso do Sul, a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo” mobilizou os 79 municípios. O estado implementou a “dose zero” para crianças de 6 a 11 meses, oferecendo proteção extra ao público infantil.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam os seguintes índices de cobertura até outubro de 2025:

Primeira dose (tríplice viral): 97,16% de cobertura;

97,16% de cobertura; Segunda dose: 83,65% de cobertura;

83,65% de cobertura; Cenário epidemiológico: 105 casos descartados e nenhum confirmado no estado em 2025.

Vigilância no Paraná

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) mantém o monitoramento contínuo, embora não haja registro de transmissão local. O foco paranaense está na orientação de profissionais de saúde e viajantes durante feriados prolongados.