Paraná - A adoção de medidas preventivas contra acidentes com animais peçonhentos pode garantir férias mais seguras para paranaenses e turistas. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) alerta que os casos aumentam até março, período marcado por calor, umidade, reprodução desses animais e maior circulação de pessoas em áreas turísticas, de mata e litoral. No primeiro trimestre de 2025, quase 3 mil acidentes foram registrados no Estado.
Em ambientes terrestres, os acidentes mais frequentes envolvem cobras, lagartas, abelhas, escorpiões e aranhas. No litoral, é preciso atenção a águas-vivas e caravelas. Já nas regiões Oeste e Noroeste, banhistas e pescadores devem ter cuidado com arraias e bagres, que possuem ferrões capazes de perfurar a pele e causar necrose e infecções.
Ao longo de 2025, a Sesa capacitou cerca de 700 profissionais de saúde para o manejo adequado desses acidentes. Foram treinados médicos, enfermeiros, técnicos da Atenção Primária, equipes de urgência e emergência e profissionais da vigilância em saúde.
Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, as ações preventivas, o funcionamento do Centro de Informação e Assistência Toxicológica e o treinamento das equipes garantem atendimento rápido e seguro, aumentando as chances de sobrevivência em casos graves.
PREVENÇÃO
A Sesa realiza campanhas permanentes de conscientização. Em 2025, as ações foram intensificadas em Curitiba e no Norte Pioneiro, com foco no escorpião amarelo, comum nessas regiões.
O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE
A principal orientação é procurar atendimento médico imediatamente. Toda a rede pública de saúde está preparada para avaliar e tratar os casos, incluindo a aplicação de soro quando necessário.
É importante informar ao profissional de saúde as características do animal envolvido. Se possível, levar uma foto ou o próprio animal.
Como primeiros cuidados, recomenda-se lavar o local da picada com água e sabão, retirar anéis, pulseiras, relógios e calçados apertados, manter a área afetada elevada e evitar movimentos. Em casos com águas-vivas e caravelas, não usar água doce; o ideal é aplicar vinagre e compressas de gelo, sem esfregar.
DICAS PARA EVITAR ACIDENTES
- Usar equipamentos de proteção em trilhas e na limpeza.
- Inspecionar roupas, calçados e roupas de cama antes do uso.
- Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas e lixo.
- Manter camas e berços afastados das paredes e roupas de cama longe do chão.
- Não colocar as mãos em buracos, tocas ou sob pedras.
- Evitar praias com registros recentes de águas-vivas e caravelas.
- Usar proteção nos pés em áreas rochosas ou com pedras soltas.
CONTATOS PARA ORIENTAÇÕES
- CIATox Paraná: 0800 041 0148
- CIATox Londrina: (43) 3371-2244
- CIATox Maringá: (44) 3011-9127
- CIATox Cascavel: (45) 3321-5261
Fonte: AEN