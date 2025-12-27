Paraná - A adoção de medidas preventivas contra acidentes com animais peçonhentos pode garantir férias mais seguras para paranaenses e turistas. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) alerta que os casos aumentam até março, período marcado por calor, umidade, reprodução desses animais e maior circulação de pessoas em áreas turísticas, de mata e litoral. No primeiro trimestre de 2025, quase 3 mil acidentes foram registrados no Estado.

Em ambientes terrestres, os acidentes mais frequentes envolvem cobras, lagartas, abelhas, escorpiões e aranhas. No litoral, é preciso atenção a águas-vivas e caravelas. Já nas regiões Oeste e Noroeste, banhistas e pescadores devem ter cuidado com arraias e bagres, que possuem ferrões capazes de perfurar a pele e causar necrose e infecções.

Ao longo de 2025, a Sesa capacitou cerca de 700 profissionais de saúde para o manejo adequado desses acidentes. Foram treinados médicos, enfermeiros, técnicos da Atenção Primária, equipes de urgência e emergência e profissionais da vigilância em saúde.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, as ações preventivas, o funcionamento do Centro de Informação e Assistência Toxicológica e o treinamento das equipes garantem atendimento rápido e seguro, aumentando as chances de sobrevivência em casos graves.

PREVENÇÃO



A Sesa realiza campanhas permanentes de conscientização. Em 2025, as ações foram intensificadas em Curitiba e no Norte Pioneiro, com foco no escorpião amarelo, comum nessas regiões.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE



A principal orientação é procurar atendimento médico imediatamente. Toda a rede pública de saúde está preparada para avaliar e tratar os casos, incluindo a aplicação de soro quando necessário.