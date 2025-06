Vacinação noturna contra gripe Será oferecida em seis postos de saúde de Cascavel

Cascavel e Paraná - Em mais uma ação para incentivar a vacinação contra a gripe em Cascavel, a Secretaria de Saúde informa que a partir desta terça-feira (10), seis unidades de saúde terão atendimento noturno somente para aplicação de vacina da influenza e para atualização da carteirinha de imunizantes pendentes.

As unidades vão atender com atendimento ampliado unicamente para esse serviço: das 19h às 22h, sempre nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, até o dia 20 de junho. Ao longo do dia, o atendimento segue normal. São elas:

– Pacaembu;

– Sanga Funda;

– Cancelli;

– Tio Zaca;

– Cascavel Velho;

– Santa Felicidade.

Vale destacar que a rede de saúde pública de Cascavel já conta com quatro unidades com atendimento noturno. Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade atendem até 22h, com a rotina de vacinação já incorporadas nas atividades e assim seguirão. Dessa forma, os cascavelenses terão 10 unidades à noite à disposição para aplicação de vacina.

As demais USFs e UBSs seguem com vacinação a partir das 8h e seguem até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. A recomendação é que o cidadão leve a carterinha de vacinação para manter o documento atualizado, mas se não tiver, isto não será impedimento.

PREVENÇÃO

A medida é mais uma alternativa para que a comunidade possa garantir a imunização, que segue com baixa procura em Cascavel e não chegou nem a 50% do público mais vulnerável e preocupa as autoridades de saúde em relação ao aumento de casos de pacientes com síndromes respiratórias nas UBSs, USFs, UPAs e hospitais públicos ou privados. Somente na rede de saúde pública, foram mais de 5 mil atendimentos em maio ante a 2024, grande parte por conta das síndromes respiratórias.